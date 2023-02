Air: il trailer del film con Matt Damon e Ben Affleck sulla storia che ha unito Nike a Michael Jordan

Air, il nuovo film diretto da Ben Affleck con Matt Damon come protagonista, ha finalmente il suo primo trailer ufficiale. Il video ci offre un primo sguardo sulla storia vera di come Michael Jordan è stato coinvolto dalla Nike, per poi creare la celebre linea di scarpe e vestiti che tutti conosciamo.

In Air Matt Damon interpreta il ruolo di Sonny Vaccaro, il dirigente del marketing Nike che ha firmato l'accordo con Michael Jordan creando l'iconica linea di scarpe che fa da titolo al film. Siamo a metà anni '80 e quest'azienda sta cercando di sfondare con la cosiddetta svolta. Così vediamo Sonny tentare in tutti i modi di far firmare questo giovane giocatore ancora piuttosto anonimo, passando per la famiglia, i conoscenti, e gli amici più cari. Uno dei personaggi chiave sarà proprio la madre del ragazzo, interpretata da Viola Davis, una feroce sostenitrice di suo figlio che è stata determinante nella negoziazione di uno dei più importanti accordi della storia dello sport.

Nel cast di Air, oltre allo stesso Ben Affleck che dirige e lavora sul set, troviamo anche: Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Matthew Maher, Gustaf Skarsgård e Julius Tennon.

Scritto da Alex Convery e prodotto da David Ellison, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Ben Affleck, Matt Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, Peter Guber e Jason Michael Berman, il film arriverà nei cinema dal 5 aprile per poi proseguire il suo percorso su Prime Video.