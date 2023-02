Super Bowl 2023: ecco quanto ha speso Amazon per lo spot del film di Ben Affleck e Matt Damon sulla Nike

Il colosso dello streaming sta facendo di tutto per promuovere il nuovo film di Ben Affleck e Matt Damon, spendendo milioni per uno spot che sarà mostrato all'imminente Super Bowl.

Come da tradizione annuale il Super Bowl, l'evento più importante in casa NFL che cattura milioni di spettatori in tutto il mondo, diventa il palcoscenico ideale per mostrare gli spot di alcuni dei film e progetti più attesi dei prossimi mesi. Il Super Bowl LVII si svolgerà domenica 12 febbraio a Glendale, in Arizona.

Stando alle ultime indiscrezioni di Variety anche Air, nuovo film di Ben Affleck e Matt Damon incentrato sull'ex dirigente della Nike Sonny Vaccaro, avrà una promozione senza precedenti. Si vocifera che Amazon abbia speso ben 7 milioni di dollari per assicurarsi uno spot che verrà mostrato proprio durante il Super Bowl.

Ma non è tutto, perchè oltre all'uscita su Prime video Amazon sta pensando a una distribuzione del film a livello globale, paragonabile a quella si altri grandi colossi americani. Air uscirà il 5 aprile e sarà il primo film della nuova compagnia Artists Equity, fondata proprio dai due attori.

Ben Affleck e Matt Damon hanno fatto la breakdance nella metro di Boston con indosso "tute di nylon Puma"

A interpretare Sonny Vaccaro è Matt Damon, mentre Ben Affleck si è ritagliato il ruolo del co-fondatore di Nike, Phil Knight. Nel film si racconteranno gli sforzi della compagnia di abbigliamento sportivo di ingaggiare la superstar del basket Michael Jordan come testimonial, impresa impossibile all'epoca, ma realizzata grazie al venditore di scarpe sportive anticonformista. L'accordo rappresentò un trampolino di lancio per il brand sportivo aiutando anche lo sport.