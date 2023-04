Air - La storia del grande salto: la Lega Basket Serie A scende in campo per il film di Ben Affleck

In occasione dell'uscita nelle sale di Air - La storia del grande salto, al cinema dal 6 aprile, la Lega Basket Serie A, Infront e Warner Bros. Discovery si uniscono per un'esclusiva collaborazione.

La Lega Basket Serie A, Infront e Warner Bros. Discovery uniscono le loro forze in un'esclusiva collaborazione per celebrare l'uscita nelle sale di Air - La storia del grande salto, la nuova ed emozionante pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck che racconta la storia della nascita dell'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike.

I campioni della Lega Basket Serie A e il grande cinema si incontrano in occasione della 24° e 25° giornata di campionato: le immagini e le grafiche del film saranno infatti protagoniste di una video domination che illuminerà tutti gli schermi e ledwall presenti all'interno dei palazzetti. Il film sarà inoltre matchday presenter della 24° giornata, in questa occasione il calendario ufficiale, i risultati dei singoli match oltre alla classifica di giornata saranno totalmente personalizzati in tema con il film.

A supporto di questa partnership anche alcune star (Justin Reyes, Tomas Woldetensae, Jaron Johnson, Tariq Owens, Markel Brown) della Lega Basket Serie A, numerosi influencer e contentcreator così come la community social Overtime Storie a Spicchi che saranno protagonisti di diverse attività e contenuti esclusivi che accompagneranno nei prossimi giorni l'attesa uscita cinematografica del film.

Locandina di Air

Dal regista e protagonista Ben Affleck, con Matt Damon protagonista nel ruolo dell'anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro, Air - La Storia del Grande Salto racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea con il lancio del marchio Air Jordan. Nel cast del film anche le star Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis.