Aidan Turner, l’attore di Leonardo, si è sposato in segreto in Italia?

Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Aidan Turner, l'interprete di Leonardo nell'omonima serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, avrebbe sposato Caitlin Fitzgerald, un'attrice con cui ha una relazione da circa tre anni, stupendo sua moglie con un'incredibile cerimonia segreta in Italia.

Leonardo: Aidan Turner in una scena

Si ritiene che la star abbia sposato l'attrice americana lo scorso agosto, dopo la fine delle riprese della celebre serie televisiva in cui interpreta Leonardo Da Vinci. Secondo la fonte, la coppia era ansiosa di sposarsi da tempo ed entrambi hanno deciso di far si che le loro nozze fossero "segrete", principalmente a causa del loro profondo desiderio di vivere la loro vita privata lontani dai riflettori.

Un insider ha detto: "La coppia è follemente innamorata e non vedeva l'ora di sposarsi, stavano solo aspettando il momento giusto. Sono entrambi molto riservati e si sono sposati in segreto, ma la Fitzgerald è stata subito vista fare passeggiate con la sua nuova fede nuziale."

Leonardo: Freddie Highmore, Aidan Turner e Carlos Cuevas in una scena

"Aidan non ha avuto fretta di sposarsi, ha aspettato molto ma, adesso, chi li vede sa che sono la coppia perfetta." Ha concluso la fonte anonima. Al momento non si conoscono i dettagli del matrimonio in Italia di Aidan e Caitlin: il luogo scelto, la provincia, la regione, è tutto avvolto in un romantico alone di mistero.