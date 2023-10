Ahsoka: il tributo del cast a Ray Stevenson con l'immagine perfetta

L'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka ha sancito anche l'ultima apparizione sullo schermo per Ray Stevenson, interprete di Baylan Skoll scomparso prematuramente lo scorso maggio. Il cast della miniserie Star Wars ha quindi omaggiato il collega con un'immagine semplicemente perfetta.

"Per il mio amico Ray", ha scritto Ivanna Sakhno, interprete di Shin Hati, su Instagram. "Per sempre il tuo lupo". Ha postato una foto dei lupi norreni Skoll e Hati, che sono stati presi come presunta ispirazione per il maestro e l'apprendista della serie.

I personaggi norreni sono raffigurati nella mitologia mentre inseguono il sole e la luna nel cielo, nella speranza di poterli consumare. Allo stesso modo, Skoll e Hati in Ahsoka si vedono raramente l'uno senza l'altra, inseguendo Thrawn (Lars Mikkelsen) ed Ezra Bridger (Eman Esfandi) in una galassia sconosciuta. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Ahsoka.

Altri membri del cast si sono uniti all'omaggio. Rosario Dawson ha scritto: "Sempre grata a te Ray. Grazie per aver approfondito e arricchito ogni momento. Sarai sempre di ispirazione". Diana Lee Inosanto, interprete di Morgan Elsbeth, ha aggiunto: "A Ray, la nostra 'Poesia in movimento', che ci ricordi sempre di te quando guardiamo le stelle".