Agents of SHIELD 7, il trailer della settima e ultima stagione

Al D23 è stato svelato il primo trailer di Agents of SHIELD 7, stagione conclusiva della serie che andrà in onda la prossima estate.

Agents of SHIELD 7, Al D23 è stato svelato il primo trailer della stagione conclusiva della serie Marvel, che andrà in onda l'estate 2020. La settima annata dello show spionistico continuerà la storyline introdotta nella sesta, con la nuova minaccia costituita dai Chronicom, una razza ostile proveniente dal pianeta Chronyca-2.

Nel trailer di Agents of SHIELD 7 li vediamo in azione a New York nel 1931, il che conferma che, come già accaduto nella quinta stagione, Phil Coulson e i suoi amici dovranno viaggiare nel tempo, affrontando nuovi e vecchi nemici (a un certo punto si vede il celebre logo dell'Hydra). Ebbene sì, Coulson è nuovamente tra noi, ma non come ce lo aspetteremmo: quello vero è morto al termine della quinta annata, e nella sesta abbiamo visto un Chronicom con le sue sembianze. Quello nuovo è un Life Model Decoy, organismo sintetico di cui abbiamo già visto delle varianti negli anni scorsi.

Tutto questo lascia intendere che la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. contenga elementi che rimandano all'intera storia dello show, come suggerito anche da voci di una possibile apparizione di Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter. La serie ha debuttato su ABC nell'autunno del 2013, e arrancato un po' nei primi mesi, prima del crossover con Captain America: The Winter Soldier che ha stravolto l'intero mondo dello S.H.I.E.L.D. e posto le basi per il conflitto con l'Hydra che è durato un paio d'anni.

Nel corso di sei stagioni di Agents of SHIELD abbiamo visto battaglie cosmiche realtà alternative e viaggi nel tempo, al punto che la sesta stagione, in teoria, ha luogo in una linea temporale diversa dove gli eventi di Avengers: Infinity War non si sono mai verificati. In teoria, perché al netto di un'affermazione degli showrunner su una spiegazione logica di possibili discrepanze, non vi è stata alcuna conferma ufficiale di tale supposizione. La risposta, forse, il prossimo anno.