Agents of S.H.I.E.L.D. 6: un nuovo teaser anticipa l'arrivo del trailer

A poche ore dall'arrivo del trailer, Marvel Television ha diffuso un teaser della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

A quasi un anno di distanza dalla conclusione della quinta stagione, Agents of S.H.I.E.L.D. si prepara a fare ritorno sul piccolo schermo e i fan sono eccitati di fronte all'imminente reunion del team. Il nuovo teaser offre uno sguardo agli eroi in azione mentre tentano di superare il trauma per la perdita di Phil Coulson.

Eyes steady, Agents. Tomorrow, we debut the official trailer for Marvel’s #AgentsofSHIELD Season 6! pic.twitter.com/yEONX9pMfK — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) May 1, 2019

Marvel ha confermato che la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. prenderà il via un anno dopo gli scioccanti eventi a cui abbiamo assistito nel finale della quinta stagione. Come sappiamo, una versione di Fitz (Iain De Caestecker) è morta e l'altra è persa nello spazio, mentre l'Agente Coulson (Clark Gregg) è partito per Tahiti dopo essersi dimesso di fronte alla prospettiva del suo imminente decesso. Dopo essere già deceduto in The Avengers per poi risorgere in Agents of S.H.I.E.L.D., stavolta per Coulson potrebbe arrivare la fine (per davvero). Marvel ha annunciato che Clark Gregg dirigerà il primo episodio della sesta stagione e inoltre tornerà a comparire nello show, ma non sarà più quello di prima.

I nuovi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. arriveranno su ABC a partire dal 10 maggio, in Italia la serie tv sarà trasmessa da Fox, ma non si conosce ancora l'uscita ufficiale. ABC ha già annunciato il rinnovo ufficiale di Agents of S.H.I.E.L.D. anche per una settima stagione.