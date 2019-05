Agents of S.H.I.E.L.D. 6: Il ritorno di Coulson nel primo trailer è sconvolgente!

Phil Coulson ricompare nel trailer della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., ma non è più quello di prima.

ABC ha diffuso il primo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D., che farà ritorno a partire dal 10 maggio su ABC, svelando lo scioccante ritorno dell'Agente Coulson.

Il nemico avrà un volto familiare nella sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., come anticipa il trailer. Alla fine della quinta stagione, il team di agenti è riuscito a fermare Glenn Talbot, alias Graviton, ma nel finale il leader dell SHIELD Phil Coulson (Clark Gregg) è partito alla volta di Tahiti con Melinda May (Ming-Na Wen) per trascorrere i suoi ultimi giorni. Si presume che Coulson sia ufficialmente morto, ma ora lo vediamo fare ritorno in una versione molto diversa da quella a cui eravamo abituati.

Agents of S.H.I.E.L.D. 6: Henry Simmons nel ruolo di Mack

I nuovi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. arriveranno su ABC a partire dal 10 maggio, in Italia la serie tv sarà trasmessa da Fox, ma non si conosce ancora l'uscita ufficiale. ABC ha già annunciato il rinnovo ufficiale di Agents of S.H.I.E.L.D. anche per una settima stagione.