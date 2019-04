Agents of S.H.I.E.L.D. 6: svelata la data di uscita, l'Agente Coulson è morto?

Marvel ha diffuso le prime anticipazioni sulla sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. nel corso del WonderCon, che si è tenuto ad Anaheim, annunciando la data di uscita dei nuovi episodi e sollevando dubbi sul destino di un personaggio molto amato: l'Agente Coulson è morto? I nuovi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. arriveranno su ABC a partire dal 10 maggio, in Italia la serie tv sarà trasmessa da Fox, ma non si conosce ancora l'uscita ufficiale.

Solo pochi giorni fa l'account Twitter ufficiale diAgents of S.H.I.E.L.D. aveva svelato la prima foto del cast in versione 'Ultima Cena'.

The return of Marvel's #AgentsofSHIELD will be out of this world. Here's a first look at our Season 6 cast photo. pic.twitter.com/uqs0uMrEvM — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) March 28, 2019

Sempre da Twitter arriva un'altra intrigante anticipazione che avrebbe a che vedere col destino dell'Agente Coulson.

"S.H.I.E.L.D.? Never heard of it." Get a jaw-dropping look at @clarkgregg's new role on Marvel's #AgentsofSHIELD! pic.twitter.com/CMV3PCe84s — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) March 30, 2019

Avengers 4: Endgame: nel trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. 6 uno spoiler sul film?

Marvel ha confermato che la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. prenderà il via un anno dopo gli scioccanti eventi a cui abbiamo assistito nel finale della quinta stagione. Come sappiamo, una versione di Fitz (Iain De Caestecker) è morta e l'altra è persa nello spazio, mentre l'Agente Coulson (Clark Gregg) è partito per Tahiti dopo essersi dimesso di fronte alla prospettiva del suo imminente decesso. Dopo essere già deceduto in The Avengers per poi risorgere in Agents of S.H.I.E.L.D., stavolta per Coulson potrebbe arrivare la fine (stavolta per davvero). non è ancora detto.

Marvel ha annunciato che Clark Gregg dirigerà il primo episodio della sesta stagione e inoltre tornerà a comparire nello show, ma non sarà più quello di prima. In uno dei primi trailer della nuova stagione alcuni veicoli dello S.H.I.E.L.D. rischiano il tamponamento. In uno vediamo l'Agente May (Ming-Na Wen), poi Coulson emerge dall'auto, ma qualcosa non va. Quando un altro personaggio nomina lo S.H.I.E.L.D. lui risponde "Mai sentito."

Il mistero di Coulson verrà risolto nel corso della sesta stagione. ABC ha già annunciato il rinnovo ufficiale di Agents of S.H.I.E.L.D. anche per una settima stagione.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!