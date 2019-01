Avengers 4: Endgame: nel trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. 6 uno spoiler sul film?

Agents of S.H.I.E.L.D. 6 arriverà in TV tra circa sei mesi e da pochi giorni è stato rilasciato il primo teaser trailer dove vediamo la squadra in azione dopo la morte di Phil Coulson. La quinta annata si era chiusa senza tener conto dei momenti finali di Avengers: Infinity War, dove svariati personaggi Marvel venivano polverizzati da Thanos. D'altronde la scelta di trasmettere la sesta durante l'estate consente agli showrunner e alla Disney di non svelare eventuali sovrapposizioni con Avengers 4: Endgame, in uscita a fine aprile. La clip, però, potrebbe contenere un paio di spoiler su Avengers 4.

Nel trailer assistiamo, infatti, a un incidente automobilistico nel quale sono coinvolti anche due veicoli esplicitamente appartenenti allo S.H.I.E.L.D.. La teoria sarebbe dunque la seguente: dato che nelle stagioni precedenti di Agents of S.H.I.E.L.D. Coulson e i suoi colleghi furono prima dichiarati fuorilegge e poi reintegrati ma con operazioni molto discrete, l'uso di macchine simili suggerirebbe che alla fine di Avengers: Endgame potrebbe accadere qualcosa che renderà necessario il ritorno in scena dell'organizzazione su grande scala. Un'ipotesi supportata anche dal fatto che, sempre durante l'estate, vedremo di nuovo Nick Fury e Maria Hill in Spider-Man: Far From Home, alle prese con quella che ha tutta l'aria di essere una missione ufficiale (ammesso, ovviamente, che in quel film non c'entrino trucchetti di cronologia o mondi paralleli).

C'è poi l'importante nodo sul ritorno di Phil Coulson. Non era morto? A quanto pare, stando al trailer, no. La sua "apparizione" per molti potrebbe essere collegata direttamente ad Avengers 4 se fosse confermata la teoria sui viaggi nel tempo o se, in ogni caso, i Vendicatori dovessero riuscire a riportare l'ordine nel mondo dopo lo schiocco di dita di Thanos. Si sta facendo strada, però, un'ulteriore ipotesi, più strettamente collegata a Captain Marvel: il redivivo Coulson sarebbe in realtà uno Skrull, alieno mutaforma la cui razza avrà un ruolo importante nel cinecomic con protagonista Brie Larson, che arriverà nelle sale il 6 marzo.