Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio, clip esclusiva del film con Jean Dujardin

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il secondo episodio della trilogia diretta da Michel Hazanavicius. Il film con Jean Dujardin è l'adattamento cinematografico dei romanzi di Jean Bruce e arriverà nei cinema italiani a partire dal 29 luglio grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Il video che potete ammirare sopra è ambientato sulle spiagge di Rio. L'Agente Speciale 117 e Dolorès Koulechov del Mossad riescono ad ottenere la collaborazione di Heinrich Von Zimmel, figlio del nazista che stanno cercando.

Non c'è riposo per la (peggior) miglior spia dei servizi segreti francesi. Dopo avere risolto una difficile situazione all'ombra delle piramidi, Hubert Bonisseur de la Bath, nome in codice Agente Speciale 117, ha una nuova missione. Destinazione: Brasile. Obiettivo: trovare un ex ufficiale nazista fuggito dopo la Seconda guerra mondiale. Al suo fianco, in un'avventura che lo vedrà girare tutto il paese, dalle spiagge di Rio de Janeiro alla foresta amazzonica, un'agente del Mossad tanto bella quanto letale, anche lei sulle tracce del criminale di guerra. Riusciranno a portare a termine la missione?

Il film è il secondo episodio della divertentissima trilogia dei Premi Oscar - entrambi con lo straordinario successo di The Artist - Michel Hazanavicius, alla regia, e Jean Dujardin nei panni dell'Agente Speciale 117, la migliore spia francese in servizio e l'unica capace di intraprendere una missione di spionaggio senza precedenti. Il cast è completato da Louise Monot, Rüdiger Vogler, Alex Lutz, Reem Kherici, Pierre Bellemare, Ken Samuels, Serge Hazanavicius, Laurent Capelluto, Cirillo Luna, Moon Dailly, Walter Shnorkell e Philippe Hérisson.

Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Missione Rio sarà nelle sale italiane dal 29 luglio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. La trilogia vedrà la sua conclusione con l'ultimo capitolo diretto da Nicolas Bedos (La Belle Époque) dal titolo Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera, una sontuosa produzione da 19 milioni di budget che arriverà in Italia in autunno sempre distribuita da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, dopo aver chiuso il Festival di Cannes.