Agatha All Along, la strega sta tornando e vuole la sua vendetta nel nuovo poster Marvel

Settembre è finalmente arrivato, il che significa che è ufficialmente il mese di Agatha Harkness. Agatha All Along debutterà su Disney+ tra un paio di settimane, e i Marvel Studios hanno presentato lo show con molti contenuti divertenti questo fine settimana.

Tra nuovi entusiasmanti trailer e spettrali featurette, i fan Marvel sono pronti a conoscere la congrega di Agatha. Oltre a Kathryn Hahn nel ruolo principale, lo show è interpretato anche da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. Oggi, lo studio ha condiviso un nuovo poster con tutti i protagonisti dello show.

"Trucchi e prove vi aspettano. Non perdetevi la premiere di due episodi di Agatha All Along, in streaming il 18 settembre su Disney+", hanno scritto i Marvel Studios nella didascalia del post. Di seguito potere visualizzare la locandina, che suggerisce che la strega protagonista vuole ottenere la sua vendetta a tutti i costi.

Agatha All Along, nuovo poster

Dove eravamo rimasti con Agatha?

La nuova serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, dell'acclamata serie dei Marvel Studios WandaVision, che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner Jac Schaeffer, già creatrice di WandaVision, ha diretto l'episodio pilota.

Agatha All Along, Brad Winderbaum anticipa che sarà una serie "spaventosa e divertente"

"In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza poteri dopo che un misterioso adolescente l'aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perduto. Insieme, Agatha e questo misterioso ragazzo mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada..."

La serie debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 18 settembre; se volete rimettervi in pari con la storia, il consiglio è quello di recuperare la visione di WandaVision, disponibile interamente sulla piattaforma digitale.