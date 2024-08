Agatha All Along: la strega cerca di riprendere i poteri di cui l'ha privata Wanda Maximoff nel trailer

Nel trailer della serie Agatha All Along la strega cerca di recuperare i poteri di cui l'ha privata Wanda Maximoff attraversando la via delle streghe e i suoi pericoli.

Il trailer di Agatha All Along, presentato al D23, immerge gli spettatori in un mondo oscuro e affascinante, delineando il ritorno di Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn, dopo gli eventi di WandaVision. Agatha, privata dei suoi poteri da Wanda Maximoff, intraprende un viaggio sulla pericolosa Witches' Road per recuperare la sua magia. Il trailer rivela che la Witches' Road è un sentiero mistico pieno di insidie, in grado di realizzare i desideri più profondi delle streghe che riescono a sopravvivere alle sue prove.

Le sequenze mostrate nel trailer mettono in luce le sfide che Agatha dovrà affrontare, ogni tappa del viaggio presentando scenari differenti e prove sempre più difficili. Tra questi, spicca un'ambientazione che richiama l'estetica anni '70 e un'altra che omaggia Il Mago di Oz, in cui Agatha assume le sembianze della Strega dell'Ovest. Ogni prova sembra richiedere un diverso aspetto o ruolo, amplificando il mistero e la tensione della serie.

Il trailer introduce anche nuovi alleati e nemici. Tra i nuovi volti, insieme a Kathryn Hahn, spicca un misterioso adolescente, interpretato da Joe Locke, che aiuta Agatha a liberarsi dalla maledizione che la tiene prigioniera. Insieme a lui, Agatha riunisce una congrega di streghe, tra cui Lilia Calderu, interpretata da Patti LuPone, e Rio Vidal, interpretata da Aubrey Plaza. Questi personaggi, ognuno con le proprie motivazioni e desideri, si uniscono ad Agatha nella sfida di attraversare la Witches' Road.

La serie, creata da Jac Schaeffer e prodotta da Kevin Feige, promette di esplorare il lato più oscuro e magico dell'universo Marvel, con un mix di tensione, mistero e colpi di scena. La premiere di Agatha All Along è prevista su Disney+ per il 18 settembre, con un episodio rilasciato ogni settimana​