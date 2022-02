After Yang: Colin Farrell in lutto per un'intelligenza artificiale nel trailer

Colin Farrell e Jodie Turner-Smith sono una coppia di genitori in un futuro in cui i droidi vengono acquistati per fare da babysitter nel trailer di After Yang.

Dopo le anteprime a Cannes 2021 e al Sundance 2022, A24 ha diffuso il trailer di After Yang, seconda regia del misterioso e acclamato Kogonada che vede Colin Farrell e Jodie Turner-Smith nei panni di una coppia che cerca di superare il trauma della rottura del droide di famiglia, Yang.

Il tutto avviene in un futuro prossimo, In un mondo in cui i droidi vengono acquistati come babysitter viventi, un padre e una figlia tentano di salvare la vita del loro membro della famiglia robotico, Yang, che si è spento improvvisamente.

L'attore che interpreta Yang, Justin H. Min, interpreta Ben Hargreeves nella serie Netflix The Umbrella Academy. Con lui Colin Farrell è Jack, un padre di famiglia che gestisce un negozio di tè, e Jodie-Turner-Smith è sua moglie Kyra, donna in carriera. Malea Emma Tjandrawidjaja interpreta la loro figlia adottiva, Mika.

Basato sul racconto "breve di Alexander Weinstein, Saying Goodbye to Yang, After Yang uscirà negli Stati Uniti a marzo nei cinema e su Showtime.