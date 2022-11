After Yang: il trailer del film con Colin Farrell diretto da Kogonada, in arrivo su Sky e NOW

Ecco il trailer e il poster di After Yang, un film targato Sky Original, diretto da Kogonada e con Colin Farrell, prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Sky ha appena diffuso il poster e il trailer italiani di After Yang, film targato Sky Original con protagonista Colin Farrell, presentato nella sezione Un Certain Regard del 74º Festival di Cannes e premiato al Sundance Film Festival 2022, che prossimamente arriverà in esclusiva su Sky Cinema e NOW.

Scritto, diretto e montato dal regista e videoartista Kogonada e basato sul racconto Saying Goodbye to Yang di Alex Weinstein, il film è un toccante racconto di ambientazione Sci-Fi, che scava però nel profondo dei rapporti umani. Protagonista della pellicola è Colin Farrell, con lui nel cast anche Jodie Turner-Smith, Justin H Min e la giovanissima Malea Emma Tjandrawidjaja.

La sinossi di After Yang recita: "In un futuro prossimo, gli androidi hanno sembianze umane e vivono al fianco degli esseri umani, facendo loro da aiutanti. Nella famiglia di Jake, che vive con la moglie Kyra e la loro figlia Mika, c'è una sola intelligenza artificiale di nome Yang a cui tutti loro sono affezionati, in particolar modo la piccola di casa."

After Yang: Jodie Turner-Smith a Cannes 2021

"Quando Yang smette di funzionare correttamente, Jake cerca un modo per ripararlo. Durante questo processo, Jack scopre che la vita gli sta passando davanti, riconnettendosi con sua moglie e sua figlia e ponendosi domande nuove sull'amore e la perdita."