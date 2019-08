After We Collided: nel cast del sequel di After anche Candice King

La storia di After continuerà nel sequel After We Collided e la produzione ha annunciato il cast del film che comprende anche Candice King.

After We Collided, il sequel di After, ha trovato i suoi protagonisti e nel cast ci saranno anche Charlie Weber e Candice King.

Il progetto continuerà quindi la storia tratta dai romanzi scritti da Anna Todd dopo il successo del primo lungometraggio.

L'autrice dei libri ha scritto la sceneggiatura del sequel in collaborazione con Mario Celaya e tra gli interpreti di After We Collided ci saranno Dylan Sprouse, Louise Lombard (Lethal Weapon), Candice King (Caroline Forbes in The Vampire Diaries), Charlie Weber (Le regole del delitto perfetto), Karimah Westbrook (Save the Last Dance) e Rob Estes (90210).

I protagonisti del film saranno nuovamente Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Tra i ritorni nel mondo di After anche quelli di Shane Paul McGhie, Samuel Larsen, Khadijha Red Thunder e Dylan Arnold.

After We Collided racconterà quello che accade a Hardin e Tessa mentre cercano di ritornare insieme, affrontando degli ostacoli che mettono alla prova il loro rapporto come non mai.

Il primo adattamento dei romanzi scritti da Anna Todd - ecco la nostra recensione di After - ha incassato in tutto il mondo 70 milioni di dollari, di cui 7.1 solo in Italia.