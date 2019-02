After: il trailer del film tratto dal romanzo di Anna Todd

After è l'atteso adattamento cinematografico tratto dal romanzo scritto da Anna Todd che arriverà nei cinema italiani, in anteprima mondiale, a partire dall'11 aprile e di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Il lungometraggio racconterà la storia di Tessa, una studentessa modello e figlia devota, che sta per iniziare il suo primo semestre al college ed è ancora fidanzata con il ragazzo di cui si è innamorata al liceo. Il suo mondo viene messo in crisi quando incontra l'oscuro e misterioso Hardin Scott, un ribelle magnetico e affascinante che le fa mettere in discussione tutto quello che pensa di se stessa e ciò che vuole dalla vita.

Nel trailer si assiste alle prime interazioni tra i due giovani al centro della trama e a un appuntamento al lago che rivela i veri sentimenti che Hardin prova per la ragazza, mentre gli amici cercano di avvertirla che la loro storia d'amore potrebbe essere un grande erroe.

I protagonisti del lungometraggio, che è stato diretto da Jenny Gage, saranno Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Nel cast ci saranno anche Khadijha Red Thunder, Samuel Larsen, Shane Paul McGie, Inanna Sarkis, Pia Mia e Swen Temmel. La sceneggiatura è firmata da Susan McMartin.

After ha debuttato inizialmente sulla piattaforma Wattpad ed è poi diventato un successo editoriale con la pubblicazione in oltre 40 nazioni diverse.