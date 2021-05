After: il film con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione, arriva After, il teen drama ispirato al romanzo omonimo di Anna Todd, con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Appuntamento imperdibile stasera su Rai2 per il pubblico teen (e non solo): alle 21:20, in prima visione, arriva After, il film tratto dal romanzo omonimo di Anna Todd, con protagonisti assoluti Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin.

After: Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in una scena

La diciannovenne Tessa Young è una studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla soffocante madre Carol (Selma Blair). Per la prima volta Tessa si allontana da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University.

Qui, grazie all'eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimane folgorata dall'incontro con il misterioso Hardin Scott. Quando nuovi sentimenti affiorano, Tessa si sente divisa tra presente e passato ma può almeno contare sul nuovo amico Landon, fratellastro di Hardin.

Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l'alcol, la serata sarà un disastro...

Vincitore di un Teen Choice Awards, After è diventato un piccolo caso per via dei suoi incassi: nonostante parecchie critiche negative, il teen movie ha incassato oltre 67 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di appena 14.

Nel 2020 è arrivato il sequel, After 2, tratto dal romanzo After - Un cuore in mille pezzi, scritto dalla stessa Anna Todd.