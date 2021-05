After, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin svelano i loro segreti più profondi (VIDEO)

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, durante il tour promozionale di After, hanno scelto di svelare i loro segreti più profondi ai giornalisti di Seventeen. Nel video i due giovani attori hanno scherzosamente parlato delle loro più peculiari caratteristiche, tendenze ed idiosincrasie.

Tiffin ha esordito dicendo che, tra i due, visto che ama profondamente la natura, è sicuramente più probabile che sia lui a scegliere un posto romantico in un bosco, magari con un'altalena nei paraggi, per pomiciare con un'eventuale fidanzata. La Langford ha prevedibilmente reagito alla descrizione della co-star scoppiando a ridere.

Alla domanda: "Chi tra i due è il più romantico e senza speranze?" Josephine ha risposto: "Ne abbiamo discusso in effetti, stavamo cercando di comprendere che cosa significa veramente essere romantici. Io, in ogni caso, mi sento senza speranza, in generale... di solito tendo a trasformare in romantiche cose che in realtà non lo sono."

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, infine, hanno dichiarato che solitamente sono sempre stati entrambi molto puntuali sia sul set di After che durante il tour promozionale anche se, di comune accordo, hanno specificato che Josephine tende ad impiegare più tempo a prepararsi perchè "ha più cose da fare", a differenza di Tiffin a cui basta semplicemente "indossare un cappello".