After: un film prequel e un ulteriore sequel in lavorazione

After, il franchise cinematografico tratto dai libri di Anna Todd, avrà anche un film prequel e un ulteriore sequel.

Castille Landon, che sta concludendo la postproduzione del terzo e del quarto film, si occuperà dei nuovi progetti in fase di sviluppo.

After: Hero Fiennes Tiffin insieme a Josephine Langford in una scena

I lungometraggi di After raccontano la storia d'amore di Tessa e Hardin, personaggi affidati agli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

Il prequel sarà dedicato al primo amore di Hardin, mostrato quando è un giovane teenager, mentre il sequel racconterà la storia dei figli della coppia, i giovani Emery e Auden, e della cugina Addy mentre affrontano il passaggio all'età adulta e cercano di evitare di compiere gli errori fatti in passato dai propri genitori.

Le riprese si svolgeranno in autunno e nel team della produzione ci saranno Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz, Mark Canton (Den of Thieves, 300) e Courtney Solomon (Cake, An American Haunting).

Castille Landon ha dichiarato: "Lavorare al montaggio di After We Fell e After Ever Happy ci ha ispirati nel continuare a espandere l'universo, esplorare le origini dei personaggi che conosciamo già e amiamo e dare vita alla prossima generazione. Sono entusiasta nell'avere l'opportunità di ampliare le tematiche già stabilite nella serie cinematografica e introdurre i figli di Hardin e Tessa in un panorama moderno".