After 3: il teaser trailer del fenomeno romance diffuso a San Valentino

Il team di After celebra San Valentino svelando il primo bollente teaser trailer di After 3 che preannuncia l'arrivo di nuovi guai in paradiso per Tessa e Hardin.

Giusto in tempo per San Valentino, approda in rete il teaser trailer di After 3 (After We Fell in originale), penultimo capitolo della saga romanze ispirata ai libri di Anna Todd.

Il teaser della durata di un minuto non ci racconta molto della trama, ma mostra piuttosto sensuali immagini dei due protagonisti, Tessa e Hardin, che si baciano e abbracciano accennando, inoltre, ai guai in paradiso che si preannunciano quando tessa lo accusa: "Non ti fidi di me, non ti fidi di nessuno, li controlli e basta!"

After 3 non sarà l'ultimo capitolo della tomentata saga sentimentale di After. Qualche mese fa i protagonisti del franchise, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, hanno confermato che è in arrivo anche un quarto film, intitolato After 4 (After Ever Happy), in un video su Zoom condiviso dall'account ufficiale di After.

"Ci sono un sacco di persone che stanno lavorando duramente dietro le quinte e finalmente possiamo svelarvi che il terzo e il quarto film stanno per entrare ufficialmente in produzione" hanno comunicato gli attori.

Qui trovate la nostra recensione di After 2. After 3 e After 4 seguiranno le storyline dei romanzi After We Fell e After Ever Happy, firmati da Anna Todd.