After 3, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi 29 ottobre in streaming l'atteso After 3, il drama romantico young-adult con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, disponibile per tutti gli utenti registrati!

In questa nuova pellicola Tessa Young è alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa fa ritorno e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi.

After 3: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena romantica

Tra i protagonisti di After 3 figurano Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev e Anton Kottas. Il film, come accennato precedentemente, è diretto da Landon e prodotto da Jennifer Gibgot, Brian Pitt, Aron Levitz di Wattpad, Nicolas Chartier e Jonathan Deckter di Voltage Pictures, Mark Canton di CalMaple e Courtney Solomon.