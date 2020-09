After 3 si farà, ad una condizione, spiega Anna Todd

After 2 è appena arrivato nelle sale che i fan già si chiedono se e quando vedranno After 3 al cinema: il film si basa sulla serie di romanzi di Anna Todd composta da cinque libri e un prequel.

After 3 ci sarà? La domanda che si fanno i fan e se anche il terzo libro delle serie After verrà adattato per il grande schermo. Anna Todd parlando con Fanpage ha detto che tutto dipende da come verrà accolto il secondo capitolo nelle sale.

After 2: Hero Fiennes Tiffin in una scena del film

After 2, arrivato ieri nelle sale italiane, è tratto dalla serie di romanzi di Anna Todd composta da cinque capitoli e un prequel. Nata come una fanfiction sulla band One Direction e in particolare sul cantante Harry Styles, la serie di libri ha avuto un enorme successo sulla piattaforma online Wattpad per poi essere pubblicata su cartaceo. I fan sperano di vedere tutti i libri di Anna Todd adattati sul grande schermo.

Fanpage ha chiesto se ci sono novità per After 3, ecco la risposta di Todd che è anche produttrice del film: "In realtà non posso dire nulla, però posso dire che più persone supporteranno il film e creeranno discussione attorno alla saga, maggiore sarà la possibilità di una prosecuzione. Per il resto vedremo cosa accadrà".

After 2 - Un cuore in mille pezzi è uscito in Italia, in Irlanda, Portogallo e Regno Unito. After, il primo film della serie, ha incassato ben 67 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 14 milioni di dollari. I protagonisti del film sono Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford a cui si è aggiunto Dylan Sprouse, la regia è di Roger Kumble.