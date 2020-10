After 3: Chance Perdomo nel cast del film, sarà il nuovo Landon

Chance Perdomo entra a far parte del cast di After 3 e 4 e sarà il nuovo interprete di Landon Gibson, sostituendo l'attore Shane Paul McGhie.

Chance Perdomo, tra i protagonisti de Le terrificanti avventure di Sabrina, si unisce al cast dei futuri film della saga cinematografica di After. L'attore sarà il sostituto di Shane Paul McGhie in qualità di nuovo interprete di Landon Gibson.

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

La saga di After, iniziata nel 2019 e proseguita lo scorso settembre con il secondo film diretto da Roger Kumble, rappresenta un piccolo grande fenomeno letterario e cinematografico. Dopo gli ottimi risultati registrati da After 2 - Un cuore in mille pezzi, si pensa già ai prossimi due film della serie per i quali sono state fatte diverse sostituzioni dal punto di vista degli attori presenti nel cast. Il personaggio di Landon, ad esempio, non avrà più volto e voce di Shane Paul McGhie ma sarà affidato a Chance Perdomo.

La new entry è una vecchia conoscenza di tutti gli utenti Netflix che hanno seguito Le terrificanti avventure di Sabrina, serie tv che ha visto coinvolto l'attore come interprete di Ambrose Spellman. Attraverso un lungo post su Instagram, McGhie ha annunciato che non sarebbe tornato a causa di alcune modifiche fatte al programma delle riprese ed ha chiesto ai fan di "dare il benvenuto all'attore che mi sostituirà e trattarlo con il rispetto e l'amore che mi avete dato sin dal primo giorno". L'autrice dei romanzi di After, Anna Todd, ha commentato il post esprimendo tutto il proprio dispiacere per questo cambio di attore, sottolineando come per lei McGhie rappresenterà sempre l'unico LG (Landon Gibson).

Le terrificanti avventure di Sabrina, A Midwinter's Tale: Chance Perdomo in una scena

Perdomo non sarà l'unica novità nel cast di After 3 e 4: anche Stephen Moyer e Mira Sorvino sono stati aggiunti al cast. Stephen interpreterà Christian Vance, sostituendo Charlie Weber, mentre Mira assumerà il ruolo di Carol, originariamente affidato a Selma Blair. Inoltre, Arielle Kebbel e Carter Jenkins interpreteranno rispettivamente Kimberly e Robert. In precedenza, Kimberly era stata interpretata da Candice King. Kiana Maderia interpreterà invece Nora, un nuovo personaggio che non si è ancora visto nei film. Non si sa bene cosa abbia causato tutte queste modifiche al cast, ma tutto sembra ricollegabile al cambiamento delle location delle riprese. Mentre i due film originali sono stati girati ad Atlanta, in Georgia, gli ultimi due film hanno iniziato la produzione in Bulgaria.

Di seguito, la sinossi ufficiale di After: Tessa è una studentessa modello, fidanzata da anni con un bravo ragazzo molto innamorato di lei. Tuttavia, quando incontra il misterioso Hardin Scott, la giovane donna intraprende con lui una relazione, e la sua vita cambia radicalmente.