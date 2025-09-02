Affari Tuoi torna stasera su Rai 1 con Stefano De Martino: ecco tutte le novità della nuova edizione

Questa sera, martedì 2 settembre, Affari Tuoi torna nell'access prime time di Rai 1 alle 20:35, subito dopo il TG1. Il celebre gioco dei pacchi, condotto dalla scorsa stagione da Stefano De Martino e da anni amatissimo dal pubblico, riparte con una nuova edizione rinnovata.

Le novità e le conferme della nuova stagione

Tra le principali novità annunciate dalla Rai, spicca il debutto del Pacco Nero, un elemento misterioso che renderà ancora più imprevedibile il meccanismo del gioco. Tra i 20 pacchi con valori che spaziano da 0 a 300.000 euro, il Pacco Nero avrà un contenuto sconosciuto non solo ai concorrenti ma persino al Dottore.

A stabilirlo sarà, ogni sera, il notaio, che assegnerà una cifra a sorpresa. Confermato invece il gioco finale della Regione fortunata, L'ultima spiaggia a cui si aggrappano i concorrenti insoddisfatti dell'andamento della loro partita. Come nelle passate edizioni, il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia, con premi quotidiani e con lo speciale di prima serata del 6 gennaio, durante il quale verranno estratti i biglietti vincenti di prima categoria.

Thanat Pagliani

Le parole di Stefano De Martino: "Non vedo l'ora di cominciare"

Il conduttore reduce da una grave violazione della privacy subita durante l'estate, si prepara a guidare anche questa nuova stagione. Ospite di Estate in Diretta e del TG 1, ha raccontato l'atmosfera delle prove e le emozioni della vigilia: "Siamo in pieno rodaggio qui al Teatro delle Vittorie, in uno studio tutto nuovo. Stiamo provando molto in questi giorni per essere pronti domani".

Stefano De Martino ha poi sottolineato il suo approccio al pubblico, che resta immutato: "Mi avvicinerò a questa nuova stagione con il sorriso di sempre. Non è difficile, perché questo studio è un vero manicomio, pieno di imprevisti e di storie che si intrecciano con il gioco. Non vedo l'ora di cominciare."