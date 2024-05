Affari Tuoi non va in onda giovedì 2 e venerdì 3 maggio: Ecco perché e quando ritorna

Stasera, giovedì 2 maggio e domani, venerdì 3 maggio, Affari tuoi non va in onda. Il programma di Amadeus, il più visto nella fascia dell'Access Prime Time, si prende due giorni di ferie. Ecco cosa vedremo oggi e domani su Rai 1 e quando ritorna il game show di Amadeus.

È iniziato l'ultimo mese che vede Amadeus condurre Affari tuoi, il programma chiuderà il 30 maggio e nella prossima stagione il conduttore sarà su Nove, dopo il suo passaggio al gruppo Discovery. Il suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, sarà preso da Stefano De Martino.

Dopo la puntata del primo maggio, il programma non andrà in onda per due sere consecutive. Stasera giovedì infatti, su Rai 1 andrà in onda la semifinale di andata dell'Europa League che vede la Roma di Daniele De Rossi sfidare tra le mura amiche il Bayer Leverkusen. La squadra tedesca, allenata da Xabi Alonso, ha vinto la Bundesliga dopo aver dominato in lungo e largo il campionato.

Domani, venerdì 3 maggio, su Rai 1 va in onda l'atteso appuntamento con i David di Donatello 2024. Quest'anno a condurre la manifestazione che premia i migliori film italiani della stagione, ci saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Qui trovate la lista dei film che hanno ricevuto le nomination, in testa con 19 candidature C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Anatomia di una caduta vince il David di Donatello 2024 come Miglior Film Internazionale

Affari Vostri torna regolarmente in onda sabato 4 maggio, sempre al solito orario, e come ogni giorno anche nella prima puntata del fine settimana, milioni di italiani saranno pronti a leggere, insieme al conduttore, le cifre che il malefico dottore offrirà ai pacchisti, sperando che prima che Amadeus lasci il programma qualcuno riesca a vincere il premio di 300 mila euro.