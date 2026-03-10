Rai sotto accusa: commento su Martina Miliddi cancellato dopo le critiche

La Rai finisce di nuovo al centro delle polemiche per un video condiviso sulle pagine ufficiali di Rai 1 e RaiPlay ha scatenato critiche per una didascalia ritenuta sessista nei confronti della ballerina Martina Miliddi. Il post è stato rimosso poco dopo, ma la cancellazione non è bastata a fermare le contestazioni degli utenti. Di seguito la ricostruzione della vicenda.

Polemiche per un post social della Rai su Martina Miliddi

Nuova bufera social per la Rai. Dopo la puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 8 marzo, giornata in cui si celebra anche la Festa della donna, sui canali social di Rai1 e RaiPlay è stato pubblicato un video che mostrava la ballerina Martina Miliddi durante una sua esibizione in studio.

Nel filmato l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi eseguiva un casqué accanto al conduttore Stefano De Martino, prima di proseguire il numero al centro dello studio. A far discutere non è stato tanto il video quanto la didascalia che accompagnava la clip, giudicata da molti utenti inappropriata e sessista: "Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio". Il post è stato rimosso nel giro di poco tempo, ma nel frattempo gli screenshot avevano già iniziato a circolare online, alimentando le critiche.

Le critiche degli utenti: "Non serve esibire corpi femminili"

Nei commenti comparsi sotto il video - prima della cancellazione - molti utenti hanno criticato la scelta editoriale, accusando la televisione pubblica di puntare su immagini femminili sensuali per attirare l'attenzione. Alcuni commenti facevano anche riferimento al format di La Ruota della Fortuna e alla modella Samira Lui.

Tra i messaggi più critici si leggevano frasi come: "Mi sembra molto uno spazio alla maniera Mediaset", "proprio non ce la fate a fare un programma senza esibire corpi femminili, Delusione" e "ragazze svestite per fare audience, poi si riempiono la bocca con la parità". Secondo diversi utenti, il problema sarebbe ancora più delicato perché si tratta della televisione di Stato e perché il post è stato condiviso proprio l'8 marzo.

Chi è Martina Miliddi e come è arrivata ad Affari Tuoi

La presenza di Martina Miliddi nel cast di Affari Tuoi è relativamente recente. La ballerina è entrata nel programma in corsa durante questa stagione. La Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici, dove si è fatta conoscere come ballerina durante la ventesima edizione nella squadra di Lorella Cuccarini.

Martina in una recente intervista ha raccontato come è nata la sua partecipazione al programma condotto da Stefano De Martino: "È iniziato tutto in maniera molto veloce. Stefano mi ha chiamata personalmente mentre ero alle Seychelles e mi ha chiesto: "Sei disponibile domani?". Ho preso l'aereo, fatto due giorni di viaggio e alle tre del pomeriggio ero già in studio. Nessun provino: lui mi conosceva già artisticamente.

Post rimosso, ma la polemica continua

Come spesso accade in questi casi, la rimozione del contenuto non è bastata a spegnere la polemica. Il video e la didascalia continuano infatti a circolare sotto forma di screenshot, riaccendendo il dibattito sul modo in cui vengono rappresentate le donne nei programmi televisivi. La Rai, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.