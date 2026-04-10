Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste speciali

Stasera su Rai 1 puntata speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Protagonisti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi in una serata evento tra gioco e beneficenza.

Questa sera su Rai 1, nell'access prime time, va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. L'appuntamento, fissato per le 20:35, si preannuncia diverso dal solito: una vera serata evento arricchita dalla presenza di due ospiti di grande richiamo pronti a mettersi in gioco.

Jovanotti e Gianni Morandi protagonisti

I concorrenti eccezionali saranno Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, che giocheranno in coppia affrontando una partita speciale del game show. Il premio finale sarà destinato alla beneficenza, aggiungendo un valore solidale alla puntata. La presenza dei due artisti trasforma il format in uno spettacolo ibrido tra gioco televisivo e intrattenimento musicale, con momenti pensati per valorizzare la loro carriera e il loro repertorio.

Pacchi, amici e familiari al posto dei concorrenti

A rendere la puntata ancora più particolare sarà la dinamica dei pacchi: non saranno aperti dai tradizionali concorrenti regionali, ma da amici, familiari e collaboratori legati ai due cantanti. Tra loro figurano le figlie Marianna Morandi e Teresa Cherubini, il musicista Saturnino Celani e lo stylist Nick Cerioni, oltre ad altri amici e figure vicine agli artisti.

Marianna Morandi

Cast fisso e colonna sonora speciale

In studio ci saranno anche volti fissi del programma come Herbert Ballerina e Martina Miliddi, pronti a contribuire all'atmosfera leggera della serata.

Per l'occasione, anche la colonna sonora cambia volto: i brani di Jovanotti e Morandi accompagneranno lo svolgimento del gioco, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente. Una puntata che unisce spettacolo, musica e beneficenza, trasformando il consueto appuntamento di Affari Tuoi in una vera serata evento.

Dove vedere la puntata di Affari Tuoi

L'appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 10 aprile, su Rai 2 in prima serata alle 21:35 circa. Affari Tuoi sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay. Poco dopo la fine della trasmissione, la puntata sarà disponibile sulla piattaforma di streaming gratuita dell'Azienda di Viale Mazzini nella sezione On demand.