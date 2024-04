Amadeus passa al Nove, è ufficiale: ecco quali programmi condurrà

È ufficiale: Amadeus, celebre conduttore televisivo e ex direttore artistico del Festival di Sanremo, ha fatto il suo grande passo verso nuove sfide professionali. Il gruppo Discovery ha diffuso un comunicato stampa che conferma il suo ingresso nel roster di talenti di NOVE, il canale di punta di Warner Bros. Discovery. Dopo l'addio alla Rai, Amadeus si prepara a portare la sua esperienza e il suo carisma in nuovi programmi che andranno in onda su questa rete. Scopriamo i dettagli di questa importante collaborazione

Amadeus da autunno nel palinsesto di Discovery

Dopo l'addio di Amadeus alla Rai, ci si aspettava il comunicato stampa che ufficializzasse ciò che tutti sapevano: l'ex direttore artistico di Sanremo nella prossima stagione sarà uno dei volti di punta di NOVE, il canale generalista principale di Warner Bros. Discovery.

Pochi minuti fa l'atteso comunicato è stato diffuso dall'ufficio stampa di Discovery, chiarendo alcuni punti dell'accordo: il colosso dell'intrattenimento e l'ex conduttore Rai si sono legati con un contratto che durerà quattro anni e prevede la conduzione di un programma di Access Prime Time e due programmi di Prime Time su NOVE. Nei prossimi mesi saranno forniti ulteriori dettagli sui progetti. Il debutto avverrà in autunno.

La collaborazione include anche lo sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo, che saranno studiate dallo stesso Amadeus e dal senior management.

Amadeus a Sanremo

Alessandro Araimo, Managing Director di Warner Bros. Discovery Sud Europa, ha espresso il suo entusiasmo riguardo a questa collaborazione: "Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue - e che sicuramente saprà portare nel nostro Gruppo - con la creatività dell'editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana."

Pochi giorni fa Amadeus, con un video sui social, aveva ufficializzato l'addio alla Rai: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento" aggiungendo "Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti", concludendo con un salito agli spettatori "Ci vediamo in tv".