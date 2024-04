David di Donatello 2024: C'è ancora domani in testa con 19 candidature, Io capitano segue con 15 candidature

C'è ancora domani - Mario GIANANI e Lorenzo GANGAROSSA per WILDSIDE società del gruppo FREMANTLE; VISION DISTRIBUTION società del gruppo SKY; in collaborazione con SKY; in collaborazione con NETFLIX

Comandante - Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI, Viola PRESTIERI per INDIGO FILM; Pierpaolo VERGA ed Edoardo DE ANGELIS per O' GROOVE; Paolo Del Brocco per RAI CINEMA; Attilio DE RAZZA per TRAMP LIMITED; Mariagiovanna DE ANGELIS per VGROOVE; Antonio MIYAKAWA per WISE PICTURES