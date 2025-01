Affari Tuoi, Thanat Pagliani insultato sui social perchè considerato brutto: la sua risposta è perfetta

Affari tuoi, il celebre game show di Rai 1, continua a raccogliere consensi con ascolti record che superano i sei milioni di spettatori dopo la puntata dell'Epifania. Il merito va non solo alla conduzione brillante di Stefano De Martino, ma anche ai protagonisti del programma, come i pacchisti e i due ospiti fissi, Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, presenti fin dai tempi di Amadeus.

La classe di Thanat Pagliani contro gli hater

Nato a Roma e con origini thailandesi, l'analista di Affari tuoi ha recentemente risposto con eleganza alle critiche ricevute sui social. Alcuni utenti di X hanno attaccato Thanat per il suo aspetto fisico. Invece di lasciarsi abbattere, Pagliani ha citato Dante Alighieri, replicando: "Non ti curar di loro, ma guarda e passa." Ha aggiunto: "Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi."

La sua risposta è stata accolta con entusiasmo dai follower, che lo hanno riempito di messaggi di solidarietà e affetto. Tra i commenti più toccanti si legge: "Sei una persona squisita, simpatica, in tanti ti vogliamo bene: questa è la cosa più importante. Ignora gli schifosi, ce ne sono troppi sui social."

Thanat Pagliani e Lino Guanciale ad Affari Tuoi nella puntata speciale Lotteria Italia

Un talento poliedrico

Thanat Pagliani non è solo una figura chiave del programma, ma anche un artista versatile. Regista, sceneggiatore, elettricista e videomaker, ha firmato tre cortometraggi. Tulipani di seta nera è disponibile su RaiPlay, mentre i corti 6A e Lo schermo nero si possono vedere su YouTube. 6A è accompagnato da una descrizione che riflette il suo spirito.

"Ho scritto questo cortometraggio per tutti quelli che come me fanno fatica a rialzarsi. Non è perfetto, ma non mi dispiace."Il secondo viene presentato così: "Per un ragazzo il lockdown non è mai finito. E' infatti un hikikomori. Non esce mai di casa e vive il mondo attraverso la tecnologia. Riuscirà ad uscire dal mondo virtuale?"

Ad Affari Tuoi, Pagliani, insieme a Pierluigi Lupo, aiuta i concorrenti a decidere le prossime mosse, soprattutto nei momenti cruciali quando il "dottore" propone un cambio di pacco. Recentemente, il simpatico analista ha conquistato il pubblico fingendo discendenze dalle varie regioni italiane per presentare le specialità gastronomiche dei concorrenti in gara. Con la sua ironia, la sua umanità e la capacità di non prendersi troppo sul serio, Thanat Pagliani si conferma una presenza indispensabile del programma, contribuendo al successo e al clima positivo che caratterizzano questa edizione.