Adrian, la serie tornerà in autunno e senza lo show di Adriano Celentano ?

Adrian, la serie ideata e interpretata da Adriano Celentano (o almeno dal suo alter ego animato), potrebbe tornare nei palinsesti Mediaset anche se non subito, fanno sapere, probabilmente dal prossimo autunno e probabilmente senza Aspettando Adrian, lo show di Celentano.

Dopo la pausa nella settimana sanremese, e lo spostamento dal lunedì al martedì per non competere, nelle serate dell'11 e del 18 febbraio, con Il Commissario Montalbano, Adrian era stata sospesa solo per 15 giorni, per una brutta influenza del suo creatore che l'avrebbe costretto all'assoluto riposo casalingo. Se già in molti avevano sentito odor di scusa, a confermare la supposizione sono arrivati i palinsesti aggiornati di Mediaset per la primavera, senza nessuna traccia di Adriano Celentano. Cosa è successo? Che, prevedibilmente visti gli ascolti in picchiata, il basso indice di gradimento e le critiche attirate dalla serie, l'azienda del Biscione ha preferito non rischiare ancora e recuperare sul terreno dello share. Così, gli ultimi rumor parlano ormai di una messa in onda delle puntate residue prevista per il prossimo autunno, pur con qualche novità.

Sembra infatti che Mediaset non abbia più alcuna intenzione di inficiare gli ascolti di Canale5, né di riportare Adriano Celentano sul palco del teatro Camploy o in qualunque altro teatro di posa: le rimanenti puntate di Adrian La Serie potrebbero andare in onda su Italia1, Rete4 o un qualunque altro canale di proprietà della famiglia Berlusconi, e non essere accompagnate da nessun show che preveda la presenza del Molleggiato. Un altro duro colpo, dunque, dopo che già in settimana, per la prima volta da quando aveva annunciato il suo ritiro, anche Michelle Hunziker aveva tirato le orecchie al Clan Celentano, parlando apertamente di tutti i problemi di un progetto che, per fortuna e per sua stessa ammissione, aveva deciso di abbandonare piuttosto in fretta.

