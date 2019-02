Adrian, la serie, parla Michelle Hunziker: “Perchè ho abbandonato Adriano Celentano”

Marica Lancellotti

Michelle Hunziker non era mai intervenuta sulla questione Adrian, la serie di Adriano Celentano di cui sarebbe dovuta essere la conduttrice, ma l'ha appena fatto attraverso un'intervista con il Corriere della Sera in cui spiega che il motivo del suo abbandono è stato essenzialmente uno: la disorganizzazione.

La prima puntata dello show è andata in onda il 21 gennaio su Canale5 in diretta dal teatro Camploy di Verona, Michelle Hunziker sarebbe dovuta salire su quel palco insieme al Molleggiato, a Teo Teocoli, Nino Frassica e molti altri ospiti, ma ad appena due giorni dal debutto è arrivata la notizia inattesa: Michelle e Teocoli non avrebbero più preso parte allo show. Come mai? "Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercata per i live sono corsa per Celentano. Ma è stata un'occasione persa. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l'investimento di soldi [...] Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare".

Michelle Hunziker ha raccontato cosa è davvero successo: "Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Un giorno finalmente l'ho visto, gli ho detto "Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te". Non c'è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto assolutamente la scelta giusta. Visto anche il cartone...". La conduttrice ha svelato che nessuno, a parte la ristretta cerchia del Clan Celentano, aveva visionato il vero contenuto di Adrian, la serie animata. Ecco perchè la Hunziker ritiene, oggi, che l'aver scoperto da casa e non in diretta su quel palco alcuni dettagli della serie d'animazione - in particolare la scena del tentativo di stupro, già contestata nelle scorse settimane - l'abbia salvata da una brutta figura: "Non ci è stato mostrato il cartone. L'ho visto da casa. C'è un momento in cui il protagonista, in versione supereroe, salva due ragazze, molto sexy, che sono state aggredite da un gruppo di malviventi che hanno cercato di stuprarle. Si rivolge loro e dice: "Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l'increscioso approccio con quei tipi loschi". Sinceramente quella scena mi ha raggelato. Io sono Presidente di un'Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nulla, per nessun motivo. Il mio ruolo e i miei valori sono incompatibili con messaggi di questo tipo. E mi riferisco esclusivamente al cartone non al live".

Insomma Michelle Hunziker può tirare un bel sospiro di sollievo. Non altrettanto può fare Adriano Celentano perchè il suo Adrian La Serie continua a rimanere nel limbo tra sospensione momentanea e cancellazione. La serie del Molleggiato sarebbe dovuta tornare in TV il 25 febbraio, dopo la tripla pausa dovuta prima al Festival di Sanremo, poi a un brutto malanno del suo protagonista, ma i palinsesti di Canale5 sono molto chiari: il 25 febbraio la prima serata sarà occupata da un film d Checco Zalone, e difficilmente Adrian tornerà in TV il 4 marzo, con la concorrenza su Rai1 dell'attesissima miniserie Il nome della rosa. É ovvio come simili informazioni, unite agli ascolti disastrosi dello show, stiano facendo crescere il fronte di chi crede che quello di Adrian sia già un addio.