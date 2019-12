Adrian: Marco Mengoni ospite di Adriano Celentano per l'ultima puntata, stasera su Canale 5

Adrian torna stasera su Canale 5 alle 21:30 e per lo show di Adriano Celentano, funestato dagli ascolti bassi, è giunta l'ultima puntata, in cui sarà ospite Marco Mengoni.

Adrian torna stasera su Canale 5 alle 21:30 e, insieme ad Adriano Celentano, per l'ultima puntata di uno show perseguitato dalla sfortuna, ci sarà Marco Mengoni. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il proprio account Twitter.

Altri ospiti non sono stati annunciati ma il nome di Marco Mengoni è bastato per creare una discreta attesa verso questa ultima puntata dello show, che svelerà anche la conclusione di Adrian La Serie.

In un post su Twitter dello scorso 3 dicembre era stato lo stesso Marco Mengoni ad annunciare la propria partecipazione al programma di Adriano Celentano, commentando così: "Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te. A giovedì, Adriano!"

E chissà che la presenza del cantante riesca a placare l'emorragia di ascolti che la scorsa settimana aveva quasi toccato un nuovo record: i dati Auditel avevano parlato di 2.695.000 spettatori netti, pari a 11.1 punti di share per la prima parte, descrivendo un pubblico che si era praticamente dileguato all'inizio della penultima puntata dello show animato, arrivando a toccare quota 1.263.000 spettatori, pari all'8,3% di share.