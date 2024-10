Adorazione, Netflix svela il primo trailer della serie che strizza l'occhio a Twin Peaks e Euphoria

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Adorazione, la serie young adult in 6 episodi liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Alice Urciuolo. Il debutto è previsto per il 20 novembre 2024 con la presentazione, in anteprima, ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma.

L'estate è appena iniziata sulla costa dell'Agro Pontino quando la scomparsa della sedicenne Elena getta un'ombra sulla piccola comunità. Data la sua natura ribelle, sia la polizia che i suoi amici pensano che si tratti dell'ennesimo tentativo di fuggire da una provincia soffocante... Ma si sbagliano.

Adorazione è un coming of age con una forte componente mistery - con un occhio a I segreti di Twin Peaks ed Euphoria che intreccia sentimenti e generazioni, in un susseguirsi di scoperte, rivelazioni sorprendenti e segreti gelosamente custoditi, finendo per distruggere le poche certezze di una vita di provincia sempre sul filo tra aspirazioni e sogni infranti.

I giovani protagonisti si confrontano con le loro paure più profonde e le dinamiche del gruppo, rivelando tensioni nascoste e relazioni complicate, in una sfida costante con se stessi, col diventare adulti e con i loro genitori, per niente pronti ad accettare le molteplici verità sulle vite dei figli.

Adorazione: Netflix svela le prime immagini della serie italiana tra Twin Peaks e Euphoria

Del cast fanno parte Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa) e Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa). Ci saranno inoltre anche Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana).

La serie, prodotta da Picomedia, è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi. Nel teaser trailer le prime immagini scorrono sulle note di Adorazione, l'omonimo inedito di Fabri Fibra, anche supervisore musicale per la colonna sonora della serie.