Adolescence: lo sceneggiatore Jack Thorne parla del mistero legato all'arma del delitto

Jack Thorne, co-autore insieme a Stephen Graham, ha parlato della serie Adolescence e del modo in cui è stato realizzato il nuovo successo targato Netflix.

Il progetto, composto da quattro episodi, racconta quello che accade quando il tredicenne Jamie Miller, interpretato dall'esordiente Owen Cooper, viene arrestato con l'accusa di omicidio.

Una domanda senza risposta

In un'intervista rilasciata a Deadline, Jack Thorne ha spiegato che la domanda più importante che Adolescence vuole sollevare è 'Perché sta aumentando la violenza di giovani uomini o ragazzi nei confronti delle giovani donne o delle ragazze? Perché sta accadendo?'. Gli sceneggiatori, tuttavia, non volevano offrire delle risposte, ma portare alla luce delle questioni di cui si è parlato, dei problemi di cui si è consapevoli, ma spesso senza una vera attenzione, analisi o approfondimento. Thorne ha aggiunto: "Il fatto che le persone siano entusiaste nel vedere e capire Jamie, e nel provare a capire il problema attraverso il suo sguardo, è gratificante".

Una foto della serie

Una delle questioni rimaste in sospeso è dove si trova il coltello e Thorne ha sottolineato: "Non possiamo rispondere a quella domanda. Non lo facciamo. Avrei potuto provare a inserire quel dettaglio nel dialogo del terzo episodio, ma sarebbe sembrato non autentico e sbagliato".

Lo sceneggiatore ha ribadito: "Non risponderò a quella domanda perché se lo facessi, rovinerei tutto. Ho una risposta perché io e Stephen abbiamo delineato tutti i dettagli. Ma la questione è che non era necessario che lo facessimo e, non rispondendo alla domanda, ne abbiamo creata una che rimane in sospeso".

Come è stata prodotta Adolescence

Thorne ha rivelato che Adolescence era stata proposta ad Amazon con cui Plan B ha un accordo, ma non è stato raggiunto un accordo e sarebbe stato difficile realizzare il progetto per altre realtà televisive a causa del modo in cui era stato scritto: "Non penso sarebbe stato impossibile da realizzare. Non era un budget ridicolo, ma era comunque un budget davvero generoso". Per girare la serie sarebbero stati necessari dei finanziamenti internazionali e con la situazione attuale del mercato sarebbe stato davvero difficile produrla.

Jack ha quindi parlato di Brad Pitt rivelando di non aver ricevuto appunti o suggerimenti dalla star del cinema: "Mi collego sempre presto negli incontri su Zoom e anche lui lo fa. Quindi abbiamo avuto 40 secondi in cui semplicemente stavo fissando questo uomo meraviglioso e ha detto: 'Ciao, sono Brad'. E io ho risposto: 'Sì, lo so. E poi altre persone si sono collegate".