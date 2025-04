Adolescence potrebbe presto arrivare a quota 100 milioni di visualizzazioni su Netflix

La serie Adolescence, co-creata da Stephen Graham e Jack Thorne, continua a ottenere visualizzazioni record in streaming su Netflix.

La serie Adolescence ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni superando nella classifica dei titoli più visti di sempre anche la stagione 2 di Bridgerton e la 3 di Stranger Things.

Il progetto britannico ideato da Stephen Graham e Jack Thorne ha rapidamente scalato le posizioni della Top 10 dei successi della piattaforma di streaming.

Nuovi dati record per la serie

Nella settimana dal 24 al 30 marzo, Adolescence ha ottenuto un +30.4 milioni di visualizzazioni, arrivando a un totale di 96.7 milioni. La considerevole cifra ha permesso quindi alla serie di inserirsi al nono posto della classifica delle serie tv in inglese più popolari di sempre, lasciandosi alle spalle anche il terzo capitolo della storia ambientata a Hawkins.

Graham nella serie

Il progetto televisivo sembra destinato a salire di altre due posizioni, considerando che la prima stagione di The Night Agent e Fool Me Once, attualmente al settimo e ottavo posto, si sono fermate a 98 milioni di visualizzazioni.

Adolescence ha inoltre a disposizione ulteriori 72 giorni per aumentare i propri dati ed è attualmente nella Top 10 di tutte le 93 nazioni di cui si riportano le classifiche.

The Residence, il nuovo show prodotto da Shonda Rhimes, ha invece aggiunto un buon 8.8 milioni di visualizzazioni durante la recente settimana di presenza nel catalogo di Netflix. I numeri sono comunque al di sotto delle aspettative e bisognerà attendere per scoprire se il progetto otterrà un rinnovo per la seconda stagione.

Cosa racconta la serie

Negli episodi Stephen Graham interpreta Eddie Miller, un padre il cui figlio teenager viene accusato di aver ucciso una giovane ragazza del liceo. Dopo l'arresto l'uomo deve fare i conti con il fatto che il figlio possa essere capace di aver compiuto un atto così terribile.

Il mondo della famiglia viene infatti sconvolto quando Jamie Miller, che ha 13 anni, viene arrestato con l'accusa di omicidio.

Nel cast ci sono, oltre a Graham, anche l'esordiente Owen Cooper nel ruolo di Jamie, Ashley Walters nella parte del detective Luke Bascombe, ed Erin Doherty, conosciuta dal pubblico televisivo per avere interpretato la principessa Anna in The Crown, che è la psicologa Briony Ariston.

Alla regia di Adolescence è stato impegnato Philip Barantini, mentre la sceneggiatura è firmata da Graham e Jack Thorne.