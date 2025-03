Adolescence ottiene visualizzazioni record nei primi 4 giorni di presenza su Netflix

Netflix ha svelato i dati relativi alle visualizzazioni della serie Adolescence nei primi 4 giorni di disponibilità sulla piattaforma di streaming.

Dal 10 al 16 marzo il progetto britannico ha raggiunto quota 24.3 milioni di visualizzazioni, entrando nella classifica dei titoli con i migliori risultati della settimana.

I dati ottenuti dalla serie britannica

Adolescence racconta la storia della famiglia di un tredicenne accusato di omicidio e la serie è rimasta solo alle spalle del film sci-fi The Electric State, diretto dai fratelli Russo e con star Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Una foto di Adolescence

Tra le serie tv Running Point ha ottenuto 6 milioni di visualizzazioni durante la sua terza settimana di presenza in catalogo, lasciandosi alle spalle Zero Day che ha registrato 4.4 milioni di visualizzazioni in occasione della sua quarta settimana dal debutto.

Al quarto posto si è posizionata Beauty in Black con 3.9 milioni di visualizzazioni nella prima settimana di presenza della seconda parte della prima stagione. In quinta posizione, con 3.2 milioni di visualizzazioni, c'è Formula 1: Drive to Survive.

Nella top 10 ci sono anche Raw: 2025, 1883, Ms. Rachel, American Murder: Gabby Petito e Toxic Town.

Al quarto posto delle serie non in lingua inglese si è piazzato invece Il gattopardo, la produzione italiana realizzata per Netflix.

Cosa racconta la serie

Negli episodi di Adolescence, Stephen Graham interpreta Eddie Miller, un padre il cui figlio teenager viene accusato di aver ucciso una giovane ragazza del liceo. Dopo l'arresto l'uomo deve fare i conti con il fatto che il figlio possa essere capace di aver compiuto un atto così terribile.

Il mondo della famiglia viene infatti sconvolto quando Jamie Miller, che ha 13 anni, viene arrestato con l'accusa di omicidio.

Nel cast ci sono, oltre a Graham, anche l'esordiente Owen Cooper nel ruolo di Jamie Miller, Ashley Walters nella parte del detective Luke Bascombe, ed Erin Doherty, conosciuta dal pubblico televisivo per avere interpretato la principessa Anna in The Crown, che è la psicologa Briony Ariston.

Alla regia di Adolescence è stato impegnato Philip Barantini, mentre la sceneggiatura è firmata da Graham e Jack Thorne.