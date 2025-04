Adolescence 2: Brad Pitt e il team di produttori stanno valutando il possibile ritorno della serie

Il successo di Adolescence, come aveva anticipato il co-creatore Stephen Graham, potrebbe portare alla realizzazione della stagione 2 della serie.

Plan B Entertainment, la casa di produzione fondata da Brad Pitt, sembra infatti abbia iniziato le trattative con gli autori per capire se sia possibile riportare sugli schermi il progetto con nuovi episodi.

L'opinione dei produttori

Dede Gardner e Jeremy Kleiner, co-presidenti di Plan B, hanno parlato del possibile futuro di Adolescence in un'intervista rilasciata a Deadline in cui hanno dichiarato che stanno pensando a come 'ampliare l'apertura, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi'.

Una foto della serie

Kleiner ha quindi aggiunto che la speranza è che Stephen Graham e Jack Thorne possano riunire le forze per lavorare ulteriormente al progetto. Wrap Films e Matriarch Productions sono stati i co-produttori della serie.

Adolescence ha superato la considerevole cifra di 114.5 milioni di visualizzazioni dal debutto avvenuto il 13 marzo ed è stata accolta in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico.

Gardner e Kleiner hanno dichiarato di essere molto grati per il successo raggiunto, ricordando come una 'storia che sembra piccola, localizzata ed emozionante' sia riuscita ad avere un impatto in tutto il mondo.

I motivi del successo della serie

A contribuire a ottenere l'incredibile risultato, secondo i produttori, è stata la scelta di girare gli episodi con un piano sequenza.

Dede ha dichiarato: "Durante le prime conversazioni con Stephen e Jack si stava parlando di come sia troppo semplice distogliere lo sguardo. Puoi distogliere lo sguardo dalla scuola, dalla stazione di polizia, dalle sessioni con la psicologa, dalla famiglia. In quel tipo di modo prismatico di vedere puoi evitare la problematica. Quindi la nostra teoria è stata: cosa accadrebbe se non potessi distogliere lo sguardo? E ti farebbe avvicinare al soggetto in un modo diverso? Quella è stata una cosa elettrizzante".

Kleiner ha inoltre rivelato che Brad Pitt aveva partecipato a un pitch che si era svolto quando gli autori avevano presentato ad Amazon il progetto. La star di Hollywood aveva offerto anche degli input a Thorne riguardanti lo script del pilot e Brad era stato immediatamente colpito dalla potenziale serie, avendo un ruolo importante nella successiva trattativa con Netflix che ha portato al via libera alla produzione della serie.