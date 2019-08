Addio fottuti musi verdi, su Netflix in streaming da oggi!

Nel catalogo di Netflix arriva in streaming da oggi Addio fottuti musi verdi una commedia folle e divertente dei The Jackal!

Hanno fatto la loro fortuna prima con una webserie di fantascienza (Lost in Google) e poi prendendo in giro la più famosa serie TV italiana con Gli effetti di Gomorra sulla gente. Dopo hanno confermato la loro versatilità con video di ogni tipo, facendo divertire milioni di italiani con i loro tormentoni e la loro naturale simpatia. Se c'è insomma un fenomeno web e social tutto italiano che merita davvero il successo ottenuto, questi sono i The Jackal. Se poi ci aggiungiamo che, appunto, le loro trovate sono sempre state caratterizzate da una sincera passione cinefila, è ovvio considerare il passaggio sul grande schermo la naturale evoluzione per un gruppo di attori e autori comici di indubbio talento ed inventiva.

In Addio fottuti musi verdi, il giovane Ciro Priello, grafico napoletano ultra-qualificato, non riesce a trovare un impiego che lo soddisfi e valorizzi. Dopo aver inviato il curriculum ovunque decide di tagliare la testa al toro e mandarlo... nello spazio! Finirà a lavorare per una società aliena dove riceverà, apparentemente, l'attenzione che gli spetta visto il suo duro percorso di vita. Tra astronavi, riferimenti cinefili e risate, le conseguenze della scelta di Ciro si inizieranno a far sentire.

