"Addio a Dick Van Dyke, star di Dawson’s Creek", la clamorosa gaffe radiofonica

Nell'annunciare la morte di James Van Der Beek, l'ex Pussycat Dolls Ashley Roberts ha commesso un errore clamoroso scambiandolo per il centenario Dick van Dyke, la gaffe è rimbalzata prontamente sui social media.

L'annuncio della morte di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo una lunga lotta contro il cancro, si è trasformata in una gaffe clamorosa per la conduttrice radiofonica Ashley Roberts che lo ha inavvertitamente confuso col centenario Dick Van Dyke, attualmente ancora vivo e vegeto.

James Van Der Beek ospite del Megacon Genova del 2025

Che cosa ha detto Ashley Roberts alla radio?

Nell'edizione di giovedì del Breakfast Show di iHeart Radio, la conduttrice radiofonica e cantante delle Pussycat Dolls Ashley Roberts si è presa un momento per ricordare la recente scomparsa di James Van Der Beek. Purtroppo ha sbagliato nome.

"Ho una triste notizia: Dick Van Dyke di Dawson's Creek è scomparso", ha annunciato la Roberts durante la diretta, scambiando erroneamente l'attore 48enne che interpretava il protagonista del teen drama, Dawson Leery, con la leggenda Van Dyke.

Il co-conduttore del Breakfast Show, Jamie Theakston, è subito intervenuto per correggerla rimproverandola pubblicamente.

"Non Dick Van Dyke", l'ha interrotta. intervenne lui, prima di rimproverarla. "Se devi affrontare un necrologio non puoi sbagliare così, non puoi Dick Van Dyke perché..."

Mentre Ashley Roberts sussultava rendendosi conto dell'errore commesso, un'altra conduttrice, Amanda Holden, ha chiarito lo stato di Van Dyke nel caso in cui qualche spettatore fosse confuso, dicendo: "È vivo. Ha cento anni ed è ancora con noi ".

Di cosa è morto James Van Der Beek

Mercoledì 11 febbraio, James Van Der Beek è morto a causa di complicazioni dovute a un tumore al colon-retto in stadio 3. La moglie ha annunciato la notizia su Instagram scrivendo:

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico."

L'attore aveva rivelato di aver ricevuto la prima diagnosi nell'agosto 2023 e di averlo rivelato in esclusiva a PEOPLE nel novembre 2024.

"Ho un cancro al colon-retto", rivelò all'epoca. "Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia. C'è motivo di essere ottimista e mi sento bene", ha aggiunto.

Un anno fa Van Der Beek, già visibilmente provato dalla malattia, era intervenuto come ospite speciale al Megacon Genova, in Italia, dove è stato protagonista di un emozionante incontro coi fan per parlare della sua esperienza in Dawson's Creek.