Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film

Focus Features ha annunciato quando attiverà sul grande schermo Anemone, film che segna il ritorno sul grande schermo di Daniel Day-Lewis dal 2017, anno in cui era stato protagonista di Il filo nascosto.

Il nuovo progetto debutterà in alcune sale americane il 3 ottobre, prima di essere distribuito in modo più esteso il 10 ottobre.

Cosa racconterà il film

Anemone è il primo lungometraggio diretto da Ronan Day-Lewis, il figlio dell'attore premio Oscar.

Al centro della trama ci saranno i legami complessi e profondi che esistono tra fratelli, padri e figli.

Il petroliere: un primo piano di Daniel Day-Lewis

Ronan ha scritto la sceneggiatura insieme al padre Daniel Day-Lewis e nel team della produzione c'è anche la Plan B di Brad Pitt.

Tra gli interpreti del film ci sono inoltre Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green, e Samantha Morton.

Anemone, nelle sale americane, si scontrerà con The Smashing Machine e Roofman diretto da Derek Cianfrance con star Channing Tatum. La data di uscita Michael, il film biografico sulla vita di Michael Jackson, sembra invece sarà posticipata.

Il ritorno dell'attore

Daniel Day-Lewis aveva annunciato il suo addio alla recitazione con un comunicato in cui aveva spiegato di essere immensamente grato nei confronti di tutti i suoi collaboratori e gli spettatori che lo avevano sostenuto e seguito nel corso degli anni. Per ora la star non ha svelato se Anemone sarà solo un'eccezione o se ha intenzione di riprendere la sua attività.