Adam Sandler tra i primi a collaborare con Netflix: "Sono stato un genio per tutta la mia carriera!"

Adam Sandler, una delle prime star a stringere una partnerhip con Netflix, commenta senza falsa modestia la sua scelta ammettendo scherzosamente di essere stato un genio per tutta la sua carriera.

Dopo l'exploit del thriller Uncut Gems, Adam Sandler è tra possibili candidati agli Oscar 2020. Ambientato nel Distretto dei Diamanti di Manhattan nel 2012, Uncut Gems, diretto dai fratelli Safdie, racconta la storia del proprietario di una gioielleria dipendente dalle scommesse e cerca di mantenere due relazioni in contemporanea. Tra gli interpreti del progetto la star Adam Sandler, Idina Menzel che interpreta la moglie, Judd Hirsch ed Eric Bogosian.

Il film rappresenta l'apice di una rinascita artistica, per Sandler, inaugurata dalla collaborazione con Netflix stretta nel 2015. L'attore è stato una delle prime star a stringere una partnership col colosso streaming e la sua scelta oggi appare molto lungimirante al punto che Sandler dichiara scherzosamente: "Sono un genio per aver visto lungo, sono stato un genio per tutta la mia carriera. Ho aperto la strada a molti altri. A Netflix sono stati carini e amichevoli, volevano fare solo cose buone. Si sono fidati di me, mi hanno coinvolto. Ted Sarandos, il capo della compagnia, è adorabile. Sono stato molto fortunato".

