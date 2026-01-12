Adam Sandler fa una promessa a tutti i suoi fan: "Non so quanto mi rimane ancora..."

Adam Sandler non ha nessuna intenzione di concludere la sua carriera ed è intenzionato a realizzare quanti più film gli sarà possibile.

Nei giorni scorsi, l'attore ha ricevuto il Career Achievement Award agli AARP's Movies for Grownups Awards e ha parlato apertamente dell'invecchiamento e dei suoi progetti per il futuro.

Il clamore suscitato dal suo ultimo film, Jay Kelly, ha portato tutti a chiedersi se Sandler avesse dei dubbi sul continuare a fare film o addirittura sul recitare, ma l'attore ha voluto chiarire quali fossero i suoi progetti, facendo anche una promessa a tutto il suo pubblico.

Diamanti grezzi: un primo piano di Adam Sandler

La promessa ai fan: "Voglio fare almeno altri 50 film"

"Non so quanto tempo mi resta: 60, 70 anni. Al massimo 80, forse 90 se inizio ad allenarmi e a prendere creatina. Prometto a tutti voi qui presenti stasera che girerò almeno altri 50 film prima di morire, e almeno 25 di questi saranno belli".

L'attore ha recitato in oltre 60 film dopo il debutto nel Saturday Night Live, esperienza durata cinque anni. È poi passato a recitare in film di successo hollywoodiani, tra cui Billy Madison, Big Daddy e The Wedding Singer, che hanno contribuito ad affermare Sandler come uno dei più grandi attori comici della sua generazione.

Sandler ha fondato la Happy Madison Productions nel 1999 ed è noto per aver prodotto molti dei suoi film più popolari, come Un tipo imprevedibile, Terapia d'urto e 50 volte il primo bacio. Si è ormai affermato a Hollywood come qualcosa di più di un attore comico, ottenendo il plauso della critica per le sue interpretazioni drammatiche in titoli come Diamanti grezzi e Ubriaco d'amore.

Jay Kelly: Adam Sandler durante una scena

Adam Sandler e Netflix ancora insieme

Dopo un 2025 segnato dalle uscite del demenziale Un tipo imprevedibile 2 e del più drammatico Jay Kelly, il ritorno dell'attore sulla piattaforma è previsto già quest'anno con Don't Say Good Luck, una commedia musicale/romantica prodotta dalla sua Happy Madison con la figlia Sunny Sandler.

Altri progetti in sviluppo includono un film senza titolo con i Safdie Brothers (ambientato nel mondo delle baseball card anni '90), il sequel animato Leo 2 di cui è anche autore, e un ipotetico Un weekend da bamboccioni 3 le cui riprese dovrebbero iniziare quest'anno, con il ritorno di gran parte del cast originale.