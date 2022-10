Adam Sandler e i fratelli Safdie insieme per un nuovo progetto targato Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente la messa in produzione di un nuovo progetto che riunirà il team di Diamanti grezzi composto dalla star Adam Sandler e dai fratelli Safdie. Sandler interpreterà il film scritto, diretto e prodotto dai Safdie.

Netflix non ha ancora confermato dettagli, ma secondo Deadline la speranza è di girare il progetto nel secondo trimestre del 2023, il che probabilmente lo renderà il prossimo lavoro di Adam Sandler. Un insider vicino al progetto ha affermato che la data di inizio non è stata ancora fissata poiché i fratelli Safdie stanno ancora dando gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura.

Secondo le prime anticipazioni, il nuovo film sarà probabilmente ambientato nel mondo del collezionismo di carte di alto livello.

Sandler e i Safdie parlano da tempo di dare un seguito a Diamanti grezzi, la cui performance di Adam Sandler è stata lodata unanimemente dalla critica. Durante l'attività stampa per Hustle, Sandler ha dichiarato: "L'etica lavorativa dei Safdie è folle. Stanno sempre lavorando, sempre scrivendo, sempre pensando. Non so cosa posso dirvi, ma sarà molto eccitante. È diverso. Ma non voglio che dicano mai: 'Perché diavolo gliel'hai detto?' Quindi lascerò che ne parlino loro".