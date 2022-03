Adam Sandler supporta Chris Rock dopo lo schiaffo di Will Smith: "Ti voglio bene!"

Adam Sandler ha approfittato dei canali social per esprimere il proprio supporto a Chris Rock dopo che il comico, sul palco degli Oscar 2022, ha ricevuto uno schiaffo da Will Smith per aver fatto una battuta infelice sulla moglie dell'attore.

A distanza di due giorni dalla cerimonia degli Oscar 2022, più che dei film premiati si continua a parlare del "fattaccio" che ha visto protagonisti Chris Rock e Will Smith. Praticamente chiunque, gente comune o personalità del giornalismo o dello spettacolo internazionale, ha detto la propria su quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. C'è chi si è schierato dalla parte di Smith, chi dalla parte di Rock, e chi ha preferito rimanere nel mezzo, giudicando entrambi "colpevoli" per aver superato il limite della decenza. Adam Sandler, ad esempio, non ha parlato specificatamente della vicenda ma, a suo modo, ha voluto comunque esprimere il proprio sostegno nei confronti di Rock che, lo ricordiamo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul gesto di Smith ma si è limitato a non sporgere denuncia contro l'attore. Sandler, che conosce Rock da quando si sono trovati al Saturday Night Live nel 1990, ha condiviso un tweet riguardante il prossimo tour mondiale di Rock, Ego Death. La star di Un tipo prevedibile, che ha collaborato con Rock anche in film come Un weekend da bamboccioni e Matrimonio a Long Island, ha quindi scritto: "Non vedo l'ora di vederlo. Ti voglio bene amico!".

Ricordiamo che Will Smith ha tirato uno schiaffo a Chris Rock dopo che questo aveva fatto una battuta infelice sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. Smith, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente - King Richard, si è scusato nelle ultime ore tramite un post su Instagram, in cui ha detto di aver "reagito emotivamente" alla battuta di Rock che è stata definita "inappropriata". Nello specifico, ha scritto: "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva, il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare ed ho reagito emotivamente".