Adam Sandler passeggia a Milano con la famiglia e il cane Bagel, posando per alcuni selfie con i fan

Adam Sandler è a Milano per girare un film Netflix insieme a George Clooney e l'attore ha sorpreso i suoi fan facendo una passeggiata con Bagel, il suo bulldog inglese e accettando senza problemi di posare per selfie o firmare autografi.

L'attore, che è il più pagato a Hollywood con guadagni stimati nel 2023 a 73 milioni di dollari, è uscito dal suo hotel in bermuda e maglietta celesti prima di fare una camminata per le vie della capitale lombarda con la famiglia.

L'impegno in Italia

Nei giorni scorsi Adam Sandler è stato avvistato a Caorso, in Emilia Romagna, insieme a George Clooney, e alcuni ciak del nuovo film con le star sono stati realizzati alla Stazione Centrale di Milano, dove al binario 20 sono stati immortalati mentre erano impegnati nelle riprese.

Prossimamente gli attori andranno in Toscana, ad Arezzo, Pienza e Val D'Orcia, per realizzare altre scene del progetto cinematografico firmato da Noah Baumbach.

Il nuovo film, attualmente intitolato Jay Kelly, vede coinvolti tra gli interpreti anche Laura Dern, Riley Keough e Alba Rohrwacher.

Sui social, nel frattempo, i fan stanno condividendo i loro video e le foto degli incontri con Sandler.

La star, in Italia anche con la moglie Jackie e la figlia diciottenne Sadie Madison, ha infatti fatto visita anche ai negozi di Montenapoleone e non si è sottratto alle richieste di chi l'ha riconosciuto e fermato