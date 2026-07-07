Adam Sandler ha celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce: "Baciatevi ogni giorno"

Tra i momenti più emozionanti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce c'è stato il discorso pronunciato da Adam Sandler, scelto come officiante della cerimonia. L'attore ha alternato ironia e sensibilità, regalando agli sposi un consiglio semplice destinato a restare impresso.

Non soltanto una star tra gli invitati, ma una delle figure centrali della giornata: Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden, Adam Sandler ha avuto un ruolo inaspettato, guidando la cerimonia e firmando uno dei momenti più ricordati dell'evento.

Il consiglio di Adam Sandler agli sposi

A raccontare un retroscena della cerimonia è stato Andy Reid, allenatore dei Kansas City Chiefs, intervenuto in un'intervista alla CNN. Secondo Reid, Adam Sandler è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra leggerezza ed emozione, accompagnando il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce con un discorso che ha colpito molti degli invitati.

Un primo piano di Adam Sandler

Tra le parole rivolte alla coppia, una in particolare è rimasta impressa. "Baciatevi ogni volta che ne avete l'occasione. Ogni giorno. Prima di andare a dormire, prima di uscire per andare al lavoro. Ogni volta che potete, baciatela."

Per Reid, quel passaggio ha sintetizzato perfettamente il tono scelto dall'attore durante la celebrazione. "Adam Sandler ha fatto un lavoro straordinario. È riuscito a unire umorismo e sensibilità. In quella sala erano riunite persone provenienti da mondi molto diversi e lui è riuscito a farle sentire parte della stessa storia."

La presenza dell'attore nel ruolo di officiante era stata confermata anche nel comunicato diffuso subito dopo la cerimonia. Gli sposi hanno scelto una formula diversa rispetto alla tradizione: nessun gruppo di damigelle o testimoni, ma due figure di famiglia. Austin Swift, fratello della cantante, ha ricoperto il ruolo di "Man of Honor", mentre Jason Kelce, fratello dello sposo, è stato il Best Man.

Un'amicizia di lunga data

La partecipazione di Sandler alla cerimonia non è arrivata dal nulla. Negli ultimi anni il rapporto con Travis Kelce si era rafforzato grazie ad alcune collaborazioni professionali.

Adam Sandler in una scena

Il giocatore dei Chiefs aveva preso parte con un cameo a Happy Gilmore 2, mentre Sandler era stato ospite del podcast New Heights, condotto dallo stesso Kelce insieme al fratello Jason.

Durante la promozione del film, l'attore aveva parlato pubblicamente del campione della NFL con parole particolarmente affettuose. "Travis è una persona gentile, simpatica e incredibilmente divertente. Mi ricorda i ragazzi con cui sono cresciuto: quando sono con lui mi sembra di tornare ai tempi del liceo, quando si rideva e si diceva quello che passava per la testa."

Il matrimonio ha riunito centinaia di ospiti provenienti dal mondo dello sport, della musica e del cinema. Secondo le indiscrezioni, la lista degli invitati comprendeva circa mille nomi. Tra le celebrità avvistate durante la giornata figuravano Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Machine Gun Kelly, Jason Sudeikis, Hugh Grant e Camila Cabello.

Tra una lista di ospiti da red carpet e una celebrazione ricca di volti noti, a lasciare il segno è stato però un momento molto più semplice: poche parole dedicate agli sposi che, almeno secondo chi era presente, hanno saputo trasformare una cerimonia già speciale in un ricordo ancora più personale.