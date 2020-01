Adam Sandler: "Se mi candidassero agli Oscar sarebbe tutta da ridere!"

A pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar 2020, Adam Sandler torna a scherzare su una sua possibile candidatura ammettendo che sarebbe davvero tutta da ridere. L'attore continua a ricevere lodi per la sua performance in Diamanti grezzi, tanto che una candidatura all'Oscar potrebbe essere più probabile di quanto si pensi.

Interrogato su una sua possibile candidatura sul red carpet del National Board of Review Annual Awards Gala presso il Cipriani 42nd Street a New York City, Adam Sandler ha scherzato ammettendo che "sarebbe tutta da ridere". L'attore ha poi specificato che le candidature all?Oscar "non sono il motivo per cui si fa un film. E questo film in particolare, sapevo che saprebbe stato diverso. E sono stato felice di farlo."

Adam Sandler ha perciò deciso di affrontare la storia della possibile candidatura mantenendo i piedi per terra, così da non restare deluso in caso di mancata nomination:

"Sono così felice di aver potuto partecipare a questo film, e questo sarebbe davvero troppo bello".

Adam Sandler ha poi confessato di essere felice perché la stagione dei premi gli permette di passare più tempo insieme alla moglie Jackie, presente con lui sul red carpet: "Sono sempre felice quando mia moglie si diverte e deve occuparsi di un sacco di cose quando si trova con me, mi deve correre dietro, ma è bello fare le cose insieme. Quando siamo a casa ci occupiamo dei figli, quello è il momento in cui mi sento normale e a mio agio. Ma stare a New York City un paio di giorno e passare del tempo insieme, questo è davvero bello."

