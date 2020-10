Adam Sandler star di The Spaceman of Bohemia, nuovo film prodotto per Netflix

L'attore Adam Sandler collaborerà nuovamente con Netflix per realizzare il film The Spaceman of Bohemia, tratto dall'omonimo libro.

Adam Sandler sarà il protagonista del film tratto dal romanzo The Spaceman of Bohemia, un nuovo progetto destinato a Netflix di cui sono stati condivisi i primi dettagli ufficiali.

Il lungometraggio drammatico sarà quindi ispirato al libro scritto da Jaroslav Kalfar in cui si racconta la storia di un astronauta.

The Spaceman of Bohemia racconta quello che accade a un astronauta (Adam Sandler) che viene mandato ai confini della galassia per raccogliere una misteriosa polvere antica. L'uomo scoprirà ben presto che la sua vita sulla terra sta andando a pezzi e si rivolge all'unica voce che lo può aiutare a rimettere a posto la propria esistenza, ovvero una creatura che risale alla notte dei tempi e che si nasconde nell'ombra della sua nave.

Alla regia del film ci sarà Johan Renck, reduce dal successo di Chernobyl e nel team della produzione ci sono anche Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets.

Renck ha dichiarato: "Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio a Chopra, non potrei essere più felice nell'aver trovato il partner perfetto in Adam. E ora, con il sostegno della brillante famiglia di Netflix, sono profondamente eccitato nel partire nel nostro viaggio impossibile".

Adam Sandler e Netflix hanno recentemente collaborato con film come Murder Mystery e Hubie Halloween.

